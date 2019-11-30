ABD ile süregelen ticaret savaşları nedeniyle ambargo sorunuyla boğuşan Çin'in Huawei markası, zor günler geçiriyor. Huawei'nin kardeş markası olan Honor'un yeni amiral telefonu Honor V30, geçtiğimiz günlerde duyuruldu ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Honor V30 ve Honor V30 Pro adı altında iki telefonla kullanıcılarının karşısına çıkan Çinli şirket, bu cihazları sadece Çin'de değil, dünya genelinde de raflara koymak istiyor.

Ancak Huawei Mate 30 serisi telefonların başına gelen sorun, Honor V30 serisini de etkileyecek gibi görünüyor; zira Honor'un yeni telefonlarının Google Play Store yüklü olmadan satışa sunulması bekleniyor. Bu da Google uygulamaları başta olmak üzere pek çok uygulamadan kullanıcının faydalanamayacağı anlamını taşıyor.

Huawei yetkilileri ise durumun umutsuz olmadığının altını çizerken, çok kısa bir zaman diliminde bu cihazlara Google Play Store yükleneceğini, kullanıcıların içinin rahat olması gerektiğini vurguluyor.

Bakalım ilerleyen günlerde ambargo kararında bir değişiklik olacak mı? Google Play Store Huawei ve Honor telefonlara geri dönecek mi? (Hürriyet)