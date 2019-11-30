Huawei Mate X, iki farklı model ile geliyor. İlk sürümünde şirketin kendi geliştirdiği mobil işlemcisi Kirin 980 ile Balong 5000 5G modem birimi kullanan telefonun fiyatı 1414 dolar olarak belirlenirken, Kirin 990 5G işlemci kullanan modeli ise 1979 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İki model arasındaki fiyat farkı ise oldukça dikkat çekici.

Kirin 990 5G işlemciyi kullanan Huawei Mate X, şirketin en yeni ve hızlı işlemcisini kullanıyor. Şirket, Kirin 990 5G'yi ilk olarak geçtiğimiz aylarda Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2019 teknoloji fuarında gözler önüne sermişti. Bu işlemcisini kullanan ilk telefonu ise Huawei Mate X oldu.

Gelelim Huawei Mate X'in dikkat çeken diğer teknik özelliklerine... 8 inç'lik geniş ekranıyla gelen ve 2480x220 piksel ekran çözünürlüğü kullanan cihazda OLED ekran yer alıyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Huawei Mate X, 55 W hızlı şarj teknolojisini kullandığından dolayı hayli hızlı şarj oluyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama hafızası seçeneklerine sahip olması beklenen Huawei Mate X'n kameraları da başarılı.

HUAWEI MATE X SATIN ALANLAR TELEFONLARINDAN MEMNUN

Arka yüzünde 40 MP ana kamera, 16 MP, 8 MP ve ToF sensörü bulunan cihazı satın alan kullanıcılar da halinden memnun. Şirketin resmi çevrimiçi satış sitesi Huawei Mall'un Mate X sayfasında, cihazı gerçekten satın alan kullanıcıların yorumlarının neredeyse tamamının olumlu olduğu görülüyor. Şimdiye kadar 209 kullanıcı değerlendirmesi ve yorumu alan Huawei Mate X'in yüzde 99'luk bir puana sahip olduğunu belirtelim. Bu değerlendirmeleri cihazı satın alan kullanıcıların yaptığını göz önüne alacak olursak, Mate X'in kullanıcıları memnun bırakan bir cihaz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. (Hürriyet)