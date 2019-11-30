Samsung, Android 10 güncellemesini dağıtacağı telefonları belirledi. İşte o telefonlar:

Nisan 2020 — Galaxy A7 2018 Nisan 2020 — Galaxy A9 2018 Nisan 2020 — Galaxy S9 Nisan 2020 — Galaxy S9+ Haziran 2020 — Galaxy J6 Temmuz 2020 — Galaxy J6+ Temmuz 2020 — Galaxy J8 Ocak 2020 — Galaxy Note 9 Eylül 2020 — Galaxy Tab A 10.5 Temmuz 2020 — Galaxy Tab S4 10.5 Mayıs 2020 — Galaxy A10 Mayıs 2020 — Galaxy A10s Mayıs 2020 — Galaxy A20 Haziran 2020 — Galaxy A20s Ocak 2020 — Galaxy A30 Mayıs 2020 — Galaxy A30s Nisan 2020 — Galaxy A50 Nisan 2020 — Galaxy A70 Mart 2020 — Galaxy A80 Ocak 2020 — Galaxy S10e Ocak 2020 — Galaxy S10 Ocak 2020 — Galaxy S10+ Ocak 2020 — Galaxy Note 10 Ocak 2020 — Galaxy Note 10+ Ağustos 2020 — Galaxy Tab A8 (2019) Ağustos 2020 — Galaxy Tab A 10.1 (2019) Temmuz 2020 — Galaxy Tab S5e Nisan 2020 — Galaxy Tab S6

Ancak Android 10 güncellemesi alacak telefonlar listesinde beklentilerin aksine Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modelleri yer almıyor. Bu da Android 10 güncellemesi için bu telefonların düşünülmediğini akıllara getiriyor. (Hürriyet)