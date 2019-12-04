Google bu sene sonunda da Play Store'da yer alan uygulamalar için, ülkelere göre en iyileri açıkladı. İndirme, kullanım oranı ve oylamaya göre yapılan çalışma sonucunda 2019'un en iyi Android uygulamaları belirlendi. Seçilen uygulamalar arasında alıştığımız uygulamaların yanı sıra tanınmayan uygulamalar da bulunuyor.

2019'un en iyi Android uygulaması ödülüne Ablo layık görüldü. Ablo, insanların iletişim kurmasını ve birbirleriyle tanışmasını amaçlayan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Ablo, Google Play Store'da 4.3 puan almıştı.

En iyi Android uygulaması için Türkiye'de yapılan oylama sonunda birinci Oyna Kazan seçildi. Kullanıcılara para kazandıran bilgi yarışması, 1 milyondan fazla indirmeye sahip. ABD'de yapılan oylamayı ise müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotify kazandı.

EN İYİ GÜNLÜK UYGULAMALAR

Google bu kategoride zaman yönetim uygulamaları ActionDash ile Boosted, fotoğraf ve videoların kolay görüntülenmesi için geliştirilen Google Fotoğraflar'dan Gallery Go, müzik uygulaması Mubert ve not uygulaması Post-it isimlerini seçti.

En iyi kişisel gelişim uygulamaları listesinde ise Lokma – Yemek Tarifleri birinci, Plank Egzersizi ikinci, SleepTown üçüncü, Smarter dördüncü ve Drops'tan Scripts beşinci sırada yer aldı.

EN EĞLENCELİ UYGULAMALAR

2019'un en iyi Android uygulamaları listesinde en eğlenceli uygulamalar kategorisi de yer aldı. Bu listede iletişim uygulaması Ablo, fotoğraf düzenleme uygulaması Enlight Pixaloop, bilgi yarışması Oyna Kazan, seramik yapma oyunu Potteryly 3D ve videolar için geliştirilen Video Düzenleyici yer aldı.

Google "En İyi Gizli Cevherler" isimli listede ise yakın zamanda duyurulan ve kullanımı hızla artan uygulamalara yer verdi. Bu listede artırılmış gerçeklik uygulaması Big Bang AR, tasarım uygulaması Concepts, eğlence uygulaması MashApp, GIF yapma uygulaması Morphin ve not uygulaması Ruff yer aldı.

Diğer ülkeler için hazırlanan listede en çok dikkat çekenler arasında hava durumu uygulaması Appy Weather, vücut geliştirme uygulaması Fitvate ve arkadaşlarla birlikte podcast yapılabilen Swoot yer alıyor.

2019'UN EN İYİ ANDROID OYUNLARI

2019'un en iyi Android oyunu oylama sonucunda Call of Duty: Mobile seçildi. Bu sene içinde duyurulan Call of Duty: Mobile, kısa sürede yüksek indirme başarısı sağlamış ve birçok oyuncuyu kendisine çekmişti. Daha sonra PUBG Mobile ile karşılaştırılan CoD Mobile, PUBG Mobile'ı geride bırakmış oldu. CoD Mobile bu başarıyı hem ülkemizde hem de dünya genelinde elde etti.

En iyi rekabetçi oyunlar Türkiye listesinde Brawl Stars, Call of Duty: Mobile, Rumble Starts Futbol, Tacticool ve Tennis Clash yer aldı. Diğer ülkelerde ise bu listeye Dark Sword 2, SHADOWGUN LEGENDS ve Stick Cricket Live dahil edildi.

En iyi bağımsız oyunlar kategorisinde Ailment, CHUCHEL, G30 A Memory Maze, Stardew Valley, Tiny Root ve Stories yer aldı. Fly This, Golf Peaks, Grayland Lite, #DRIVE ve ROOMS: The Toymaker's Mansion isimli oyunlar da diğer ülkelerde bu listeye girdi.

En eğlenceli oyunlar listesinde Angry Birds Dream Blast, Balıkçılık ve yaşam, Golf Peaks, Mario Kart Tour ve Vineyard Valley yer aldı. En yenilikçi oyunlar kategorisinde ise Archero, Assassin's Creed Rebellion, Auto Chess, The Elder Scrolls: Blades ve Minit yer aldı.

Google tarafından duyurulan 2019'un en iyi Android uygulamaları ve 2019'un en iyi Android oyunları bu şekildeydi. Google, uygulamaların çoğunu oylamalar sonucunda seçti. (Shiftdelete)