Xiaomi Mi MIX 4 özellikleri, Geekbench testinde ortaya çıktı. Tekli çekirdekte 717, çoklu çekirdekte 2784 puan almayı başaran telefonun Snapdragon 865 ile gelmesi bekleniyor. Ancak ortaya çıkan puanlara göre cihazın henüz son aşamada olmadığı belli. Telefonun kullanıcılara sunulacak hali çok daha fazla puan alacaktır.

6 GB RAM ile gelecek telefonun, 8 GB ve 12 GB olmak üzere toplamda 3 farklı RAM seçeneğinin olması bekleniyor. Mi MIX 4, testlerde Android 9 ile gözükse de Android 10 ile piyasaya çıkmasına kesin gözle bakılıyor. Mi MIX 4'ün, Mi MIX Alpha ile birlikte tanıtılması bekleniyordu fakat Alpha cihazının gölgesinde kalacağı düşünüldüğü için tanıtılmaktan vazgeçildi.

SNAPDRAGON 865'LE GELMESİ BEKLENİYOR

Cihazın, Mi MIX 3'e kıyasla daha uygun fiyatlı ve düzenli bir tasarım ile gelmesi bekleniyor. MIX serisinden alıştığımız üzere cihaz yüksek ihtimalle ince çerçeveler ile gelecek. Ön kameraysa büyük ihtimalle pop-up veya delikli tasarım ile karşımıza çıkacak.

Qualcomm'un bu ay tanıtması beklenen Snapdragon 865 ile gelecek olan cihaz, yüksek performans sunmayı hedefliyor. Mi MIX 4'ün arka tarafta en azından üçlü kamera kurulumuna yer vermesi bekleniyor. Telefonun ana kamerası, Xiaomi ve Samsung'un ortak geliştirdiği 108 MP çözünürlüğüne sahip ISOCELL Bright HMX sensörü ile gelebilir. Telefonda ayrıca ekrandan parmak izi okuma sensörü ve stereo hoparlör sisteminin olması bekleniyor. 3.5 mm kulaklık girişi ise büyük ihtimalle olmayacak.

Xiaomi Mi MIX 4 özellikleri ile ilgili çok az bilgi sızdırılmış olsa da cihazın 2019 yılı bitmeden tanıtılması bekleniyor. Bu durumda Snapdragon 865 ile birlikte gelen ilk telefon da Mi MIX 4 olacaktır. (Shiftdelete)