İsabetli sızıntıları ile bilinen tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, bu kez Instagram titreşim özelliği ile ilgili bir açıklama yaptı. Sürekli olarak sosyal medya platformlarının yaptığı geliştirmeleri ortaya çıkan Wong'un sızıntılarının genellikle doğru çıktığını belirtelim.

Wong attığı bir tweet ile Instagram'ın titreşim özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu titreşim, kullanıcı birine 'beğeni' attığı zaman gelecek.

Wong buradaki titreşimin dokunsal geri bildirim seviyesinde olduğunu da söyledi. Yani, iPhone'larda alıştığımız Haptic Touch özelliğinin titreşimi ilerleyen zamanda Instagram'da da karşımıza çıkacak.

Haptic Touch özelliği bildiğiniz gibi, iPhone'larda ekrana uzun basma süresini algılayan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. 3D Touch'ın yerine gelen Haptic Touch; iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone XR modellerinde kullanılıyor. iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri ise 3D Touch teknolojisini kullanmaya devam ediyor. (Shiftdelete)