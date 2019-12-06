Analist Ming-Chi Kuo'nun son öngörülerine göre Apple, 2020 senesi içerisinde beş iPhone modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Kuo, 4,7 inç LCD ekrana sahip olacak olan iPhone SE 2'nin 2020 yılının ilk yarısında çıkacağını, SE 2'yi ise 2020'nin ikinci yarısında çıkacak olan telefonların takip edeceğini söyledi.

Webtekno'nun haberine göre, Kuo, üst segment olarak bahsettiği bu dört akıllı telefonun Qualcomm x55 modemiyle birlikte 5G desteğine sahip olmasını beklendiğini söyledi. Analist, sadece 6G altı veya 6G Plus mmWave altı tipi 5G'lerin ülkeden ülkeye değişiklik göstereceğini ifade etti.

'5G SERVİS DESTEĞİ OLMAYAN ÜLKELERDE 6G ALTI FONKSİYONU KAPATILACAK'

Kuo, mmWave've sahip iPhone modellerinin ABD, Kanada, Japonya, Kore ve Birleşik Krallık olmak üzere beş pazarda çıkış yapmasını beklediğini dile getirdi. Ayrıca Apple'ın 5G servis desteği olmayan ülkelerde 6G altı fonksiyonunu kapatacağı ya da maliyetleri düşürmek için 5G etki oranını basitleştireceğini de sözlerine ekledi.

iPhone SE 2 adı verilen modelin çerçeveli 4,7 inçlik ekranı, Touch ID home butonuyla iPhone 8'e benzemesi bekleniyor. Ancak iPhone 8'den farklı olarak daha hızlı bir A13 yongaya ve 3 GB RAM'e sahip olacağı düşünülüyor. Kuo'ya göre tıpkı orijinal SE'de ve iPhone 8'de olduğu gibi cihazın arka tarafında tek bir kamera bulunacak. Üst model iPhone'ların ise yeni metal çerçevesi ve düz kenarlarıyla iPhone 4'e benzemesi bekleniyor.

Kuo'nun tahminlerine göre 2020 senesi içerisinde çıkacak olan iPhone modelleri şöyle:

4,7 inçlik iPhone SE 2: LCD ekran, tek arka kamera, 5G desteği yok

5,4 inçlik iPhone 12: OLED ekran, çift arka kamera, 5G desteği var

6,1 inçlik iPhone 12: OLED ekran, çift arka kamera, 5G desteği var

6,1 inçlik iPhone 12 Pro: OLED ekran, üç arka kamera, 5G desteği var

6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max: OLED ekran, üç arka kamera, 5G desteği var

IPHONE 11 "İZİNSİZ TAKİP" İLE GÜNDEM OLMUŞTU

iPhone 11 ailesi geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız kapatılmasına rağmen konum takibine devam ediyor haberleriyle gündeme gelmişti.

Brian Krebs tarafından bulunan ve Apple tarafından doğrulanan bu detay, tekrar kısaca hatırlamak adına uygulama temelinde işlemiyor. Yani siz gizlilik ayarları içerisinden kapattığınız zaman uygulamalar konum takibi yapamıyor. Konum takibine "tek tek kapatılmasına" rağmen belirli sistem uygulamaları ve servislerinin devam ettiği açıklanmıştı. İşte bunun arkasında cihazlarda yer alan U1 çipi yer alıyormuş.

APPLE TAHTINDAN OLDU

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco ilk halka arzından yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırdı. Piyasa değeri de 1,7 trilyon doların üzerine çıkan şirket, ABD'li teknoloji devi Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.