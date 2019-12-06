Bir önceki test sürümünün geliştiricilere sunulmasının üzerinden üç haftadan fazla bir süre geçti. Genellikle iki haftada bir güncelleme yayınlayan Apple'daki bu gecikmenin nedeni bilinmezken, iOS 13.3 beta 4 kullanılabilir durumda.

YENİLİKLER NEDİR?

iPadOS 13.3 Beta 4 sürümünün yanı sıra tvOS 13.3 Beta 4 ve WatchOS 6.1.1 Beta 4 sürümleri kullanıma sunuldu. Ekran süresine eklenen iletişim limitleme özelliğinden, Memoji klavyesinin her zaman emoji klavyesinin yanında görünmesini engellemeye kadar çeşitli değişiklikler kullanıcılara sunuluyor.

Dördündü beta sürümünün getirdiği herhangi bir yenilik şu anda tespit edilemedi. Bu nedenle genel olarak hata düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine odaklandığını belirtmeliyiz.

iOS 13.3 BETA 4 NASIL YÜKLENİR?

iOS işletim sisteminin Beta sürümlerini cihazınıza yükleyebilmeniz için UDID kaydının yapılmış olması gerekiyor. Bunun için bir geliştirici hesabına ihtiyaç duyulurken, geliştirici profili varsa doğrudan yükleme yapmak mümkün.

iOS 13 güncellemesini alan tüm modeller, iOS 13.3 güncellemesini de alacak. (Shiftdelete)