Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay çalışmaları için pek çok teknolojik ekipmana sahip ve sürekli olarak, bu ekipmanları daha yenileri ile değiştiriyor. Eski ekipmanları ise genelde isteyenlere verme yoluna gidiyorlar.

Şimdiye kadar NASA pek çok uzayla ilgili kullanılmamış ekipman veya 'ıvır zıvır' vermiş olsa da böyle büyük bir devretme işlemi hiç gerçekleştirmemişti. NASA, ücretsiz olarak Apollo döneminden kalma Saturn roketi veriyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen bu roketi alacak kişinin tek yapması gereken şey kargo bedelini ödemek.

Bu rokete sahip olmak istiyorsanız ödemeniz gereken kargo parası 250 bin dolar, yani yaklaşık 1,5 milyon TL olacak. Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada Saturn 1 Blok 1 İtici roket modülünün verileceği açıklandı.

Saturn 1, ABD'nin ilk ağır kalkış roketi idi. Bu roket ayrıca Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i 1969 yılında uzaya götüren Saturn V roketinin ilk modeli. Öte yandan verilen Saturn 1 roketi, ilk yapılan deneme kalkışından sonra hiç kullanılmadan yıllar geçirdi.

Bu parçayı almak isteyen herhangi birinin almasının önünde bir engel yok. Yine de tarihi parça muhtemelen ya bir müzeye ya bir üniversiteye ya da bir başka bilimsel kuruluşa gidecektir.

Bu yıl, NASA'nın ve ABD'nin uzay yarışını kazandığını gösteren Ay'a inişin 50. yıl dönümü. 50 yıldır korunmuş olan roketin yeni evinin neresi olacağı büyük merak konusu. (Webtekno)