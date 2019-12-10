Amerikalı araştırmacılar 2019'da 71 yeni canlı türü keşfetti

Araştırmacılar, bu yıl 16 yeni balık türü keşfederken bunlardan Papua Yeni Gine kıyılarında yaşayan kedi gözlü kardinal balığı dikkati çekti.

Böcek bilimci Darrell Ubick, yeni bulunan canlılar arasında 5 örümcek türünün yer aldığını belirterek, bunlardan birinin Meksika'nın Chihuahuan çölünde karıncaların oluşturduğu tepeciklerde yaşayan örümcek türü olduğunu kaydetti.

California Bilimler Akademisinden Shannon Bennett, biyolojik çeşitlilik konusunda uzman bilim adamlarının doğada halen canlı türlerinin yüzde 90'ının bilinmediğini söylediğini aktararak, "Her yeni keşfedilen canlı, bu değerli ekosistemin korunmasındaki rolümüzün ne kadar kritik olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.