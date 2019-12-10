China Times'ın haberine göre Samsung, Tayvanlı şirket MediaTek ile pazarlık yapıyor. Galaxy A ve M modellerinin bazılarında, MediaTek'in giriş seviyesi 5G yongaları kullanılabilir.

Görünüşe göre Samsung, düşük ve orta seviye cihazlarının bir kısmı için dış kaynaklara yönelmiş durumda. MediaTek söz konusu gelişmede pastadan büyük bir pay kapabilir.

Sonuç olarak bu durum kesin değil. 2020'de neler olacağını beraber göreceğiz.