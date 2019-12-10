MediaTek yakın zamanda üst seviye Dimensity 1000 5G yonga setini piyasaya sürdü. Şirket aynı zamanda, bütçe dostu 5G yongaları olan MT6885 ve MT6873'ü de açıkladı. Bu yongalar gelecekteki Oppo, Vivo, Xiaomi ve hatta Huawei telefonlarda yer alacaklar. Şimdi ise Samsung'un da adı bu listede geçiyor.
China Times'ın haberine göre Samsung, Tayvanlı şirket MediaTek ile pazarlık yapıyor. Galaxy A ve M modellerinin bazılarında, MediaTek'in giriş seviyesi 5G yongaları kullanılabilir.
Görünüşe göre Samsung, düşük ve orta seviye cihazlarının bir kısmı için dış kaynaklara yönelmiş durumda. MediaTek söz konusu gelişmede pastadan büyük bir pay kapabilir.
Sonuç olarak bu durum kesin değil. 2020'de neler olacağını beraber göreceğiz.