iOS 13 kararlı sürümünün ara güncellemelerine hız kesmeden devam eden Apple, iOS 13.3 güncellemesini yayınladı. Haftalarca süren geliştirici betalarından sonra gelen bu güncelleme, WWDC 2019 konferansında tanıtılan ve uzun süredir beklenen 'Ekran Süresi' özelliğinin geliştirmelerini içeriyor. Buna ek olarak iOS 13.3, birkaç kritik hata düzeltmesini getiriyor.

Bildiğiniz gibi Apple, farklı cihazları için yeni işletim sistemi sürümlerini eş zamanlı olarak yayınlıyor. Bu yüzden iOS 13.3 ile birlikte iPad OS 13.3, TV OS 13.3, Watch OS 6.1.1 ve Mac OS 10.15.2 güncellemelerinin yayınlandığını da hatırlatalım. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra iOS 13.3 sürümüyle gelen yeniliklere daha yakından bakabiliriz.

iOS 13.3 SÜRÜMÜYLE BİRLİKTE GELEN YENİLİKLER

Apple'ın WWDC 2019'da sözünü verdiği, ebeveynlerin uzun süredir beklediği bir özellik olan 'İletişim Sınırları' nihayet bu güncellemeyle birlikte hizmete sunuldu. Ebeveynlerin hem çalışma süresi hem de Ekran Süresi sırasında çocuklarının kiminle iletişim kurabileceğini kontrol etmesini sağlayan bu özellik; FaceTime, Telefon, Mesajlar ve iCloud kişilerinin kontrolünü içeriyor. Bu noktada acil aramalara her zaman izin veren İletişim Sınırları, aktif hâle getirildiğinde ise bazı numaralar ve kişiler kara listeye alınabiliyor.

Güncellemeyle gelen bir diğer yenilik ise Memoji'leri kapatmanıza imkân tanıyan yeni bir seçenek. Buna ek olarak Apple, geliştirici betalarında denemelerini yaptığı Safari'deki NFC, USB ve Lightning FIDO2 uyumlu güvenlik anahtarlarının desteklerini de nihayet başlattı. Bu desteklemeyle birlikte YubiKey gibi fiziksel güvenlik anahtarları, yazılım tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneklerinin yerine kullanılabilecek.

Yayınlanan iOS 13.3 güncellemesiyle birlikte güncellemelerine bir yenisini daha ekleyen Apple, bu sayede iOS 13'ü çok daha istikrarlı bir hâle getirmek istiyor. Şirketin iOS 13'ün çıkışından beri bu yolda oldukça başarı kaydettiğini söylemek mümkün. Son olarak iOS 13.3 güncellemesini indirmek için iPhone cihazınızdan şu adımları takip edebilirsiniz: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi. (Webtekno)