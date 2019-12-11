Bilgisayarın kule tipi ve raf tipi olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor. Kule tipi Mac Pro'nun başlangıç fiyatı 42.999 TL olarak belirlenirken, raf tipi modelin başlangıç fiyatı 46.999 TL olarak açıklandı. Ancak, raf tipi model şu anda satışta değil.

Macbook Pro modellerinin ulaştığı fiyatları göz önünde bulundurduğumuzda, Mac Pro'nın bu dudak uçuklatan fiyatı bir nebze normal karşılanabiliyor. Asıl dudakları uçurtan fiyat en yüksek donanımı seçtiğinizde ortaya çıkıyor.

EN YÜKSEK DONANIMIN FİYATI NE KADAR?

En üst donanıma sahip olan modeli almak istediğinizde 416.998 TL ile karşı karşıya kalıyorsunuz. 2.5 GHz hızında çalışan ve 4.4 GHz'e kadar çıkabilen 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemcinin yer aldığı bilgisayarın özellikleri şu şekilde;

– 1.5 TB (12×128 GB) DDR4 ECC bellek-

– Her biri 2×32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo

– 4 TB SSD depolama

– Apple Afterburner kart

Tabi, Apple'ın Mac Pro modelinin profesyonellere yönelik olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Cihaz hakkında daha fazla detaya Apple'ın sitesinden ulaşabilirsiniz. (Shiftdelete)