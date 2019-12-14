Gearbox Publishing ve Counterplay Games, yeni oyunu Godfall'u "ilk resmi PlayStation 5 oyunu" sıfatı ile resmi olarak tanıttı. The Game Awards 2019 etkinliklerinde tanıtılan Godfall, bir looter-slasher yakın dövüş oyunu olarak tanımlandı. Maksimum üç oyuncunun birlikte oynayabildiği (co-op) oyunda sürekli olarak en büyük ve en iyi ekipmanı bulma arayışında olacaksınız.