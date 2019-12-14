PlayStation 5'in ilk oyunu Godfall açıklandı! PlayStation 5 ne zaman çıkacak? Özellikleri nedir?
Her sene düzenlenen ve en iyi oyunların seçildiği The Game Awards gerçekleşti. The Game Awards 2019'da geçtiğimiz senelerde olduğu gibi farklı kategorilerdeki en iyi oyunlar seçildi ve ödüller verildi. Bununla birlikte etkinlikte daha önce olduğu gibi yeni oyun duyuruları da yapıldı. PlayStation 5'in ilk oyunu Godfall resmen duyuruldu. Godfall ne zaman çıkacak? Konusu ve türü nedir? İşte oyunla ve PlayStation 5'le ilgili merak edilenler...
Gearbox Publishing ve Counterplay Games, yeni oyunu Godfall'u "ilk resmi PlayStation 5 oyunu" sıfatı ile resmi olarak tanıttı. The Game Awards 2019 etkinliklerinde tanıtılan Godfall, bir looter-slasher yakın dövüş oyunu olarak tanımlandı. Maksimum üç oyuncunun birlikte oynayabildiği (co-op) oyunda sürekli olarak en büyük ve en iyi ekipmanı bulma arayışında olacaksınız.
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