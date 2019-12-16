Hatırlayacağınız üzere bundan birkaç ay önce ABD yönetimi Huawei şirketine ambargo uygulamaya başlamıştı. Bu ambargonun hemen ardından Huawei rest çekti ve kendi işletim sistemini devreye soktu. HarmonyOS olarak bilinen bu yeni işletim sisteminde ne yazık ki Google'ın hiçbir hizmeti kullanılamıyor. Bu nedenle kullanıcıların önemli bir bölümü yeni işletim sistemini pek beğenmedi. Son olarak çıkan Huawei Mate 30 ne yazık ki hiçbir Google hizmetinden yararlanamıyordu.

DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Donald Trump Çin ziyaretinde Huawei ile ilgili bütün problemlerin kaldırılacağını söylese bile hemen ardından konuyla ilgili herhangi bir işlemde bulunmadı. Bu durum büyük bir kafa karışıklığı yarattı.

Bazıları Huawei ve Google arasında 2020 yılında bir anlaşma yapılacağını düşünüyor. Başka bir kesim ise böyle birşeyin şimdilik mümkün olmadığı kanısında. Aslına bakacak olursanız ABD, Huawei'ye hizmet vermek isteyen birçok şirkete lisansını teslim etti. Örneğin Microsoft şu anda Huawei ile ortak çalışmaya devam ediyor. Yine de şirketin Google ile görüşme konusunda ne düzeyde olduğu kimse tarafından bilinmiyor.

Huawei ve Google arasında anlaşma sağlanmazsa şirket yeni çıkacak akıllı telefonlarda da ne yazık ki Google servislerini kullanamayacak. HarmonyOS işletim sistemi ile Huawei yoluna devam ederse bu, Google'a savaş açmış olduğunu gösterir. Ancak yine de nelerin değişeceğini henüz tam olarak bilmiyoruz. (Donanımgünlüğü)