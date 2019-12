2020 yılının Şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S11 ailesi ile ilgili sızıntılar devam ederken, aynı lansman ile şirketin ikinci katlanabilir telefonunun da tanıtılması bekleniyor. Tarih yaklaştıkça da cihazlar hakkında hem detaylar hem de sızıntılar artmaya devam ediyor.

Galaxy S11, S11e ve S11 Plus olarak üç farklı modelin sunulması beklenen Galaxy S11 ailesi, S11 Plus modeliyle dikkatleri üstüne toplayacak. Qualcomm'un Snapdragon 865 ve Exynos 990 işlemci versiyonları ile satışa sunulması planlanan Galaxy S11 Plus kamera konusundaki sızıntısıyla da birçok şeyi netleştirdi.

100X DİJİTAL YAKINLAŞTIRMA OLACAK

Akıllı telefon fotoğrafçılığı konusunda şirketler oldukça büyük bir rekabet içine girmişken Samsung da Galaxy S11 Plus ile bu rekabeti oldukça artırmayı planlıyor. Daha önceki sızıntılara göre, Galaxy S11 Plus iki telefoto kameraya sahip olacaktı. Ayrıca kameralardan birinin 2x optik yakınlaştırma teknolojisini sunması beklenirken, diğerinin de periskop modülünü destekleyen 5x optik yakınlaştırma sensörü ile geleceği düşünülüyordu.

İsabetli sızıntılarıyla tanınan Ice Universe'nün ortaya çıkardığı son verilere göre ise Galaxy S11 Plus üzerindeki 108 Megapiksel sensör ile 50x hybrid yakınlaştırma ve 100x dijital yakınlaştırma teknolojisinden yararlanacak. şirket Bu özelliğini de "Space Zoom" olarak adlandırılabilir. Arka tarafında oldukça fazla sensör ve simetrik olmayan bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkması beklenen Galaxy S11 Plus'ın diğer donanım özellikleri henüz bilinmiyor. (Shiftdelete)