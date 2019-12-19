Samsung Galaxy Fold 2'nin kanlı canlı fotoğrafları yayınlandı
Samsung daha önce yayınladığı bir videoda katlanabilir ekranlı yeni telefon modelinin ipucunu vermişti. O zamandan beridir Galaxy Fold 2 hakkında sayısız render görseli ve dedikodular ortaya çıktı. Şimdi ise söz konusu telefonun kanlı canlı diyebileceğimiz ilk fotoğrafları yayınlandı.
Sızıntı konusunda bir numaralı isimlerden biri olan Ice universe yine yapacağını yaptı ve Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonuna ait fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Motorola Razr benzeri olan telefonda, dikey olarak katlanan Infinity-O ekran yer alıyor. Ön kamera Note 10 serisindeki gibi ekranın içinde ortaya konumlandırılmış.
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