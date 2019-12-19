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2'nin kanlı canlı fotoğrafları yayınlandı

SAMSUNG GALAXY FOLD 2'NİN KANLI CANLI FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI
19 Aralık 2019, Perşembe Güncelleme : 13:21:53

daha önce yayınladığı bir videoda katlanabilir ekranlı yeni telefon modelinin ipucunu vermişti. O zamandan beridir 2 hakkında sayısız render görseli ve dedikodular ortaya çıktı. Şimdi ise söz konusu telefonun kanlı canlı diyebileceğimiz ilk fotoğrafları yayınlandı.

Sızıntı konusunda bir numaralı isimlerden biri olan Ice universe yine yapacağını yaptı ve 'un katlanabilir ekranlı telefonuna ait fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Motorola Razr benzeri olan telefonda, dikey olarak katlanan Infinity-O ekran yer alıyor. Ön kamera Note 10 serisindeki gibi ekranın içinde ortaya konumlandırılmış.

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