Sızıntı konusunda bir numaralı isimlerden biri olan Ice universe yine yapacağını yaptı ve Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonuna ait fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Motorola Razr benzeri olan telefonda, dikey olarak katlanan Infinity-O ekran yer alıyor. Ön kamera Note 10 serisindeki gibi ekranın içinde ortaya konumlandırılmış.