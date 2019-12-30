Yeni konsept render görselleri, P40 Pro'nun CAD dosyalarına dayanıyor, ancak son sızıntılar ve söylentiler dikkate alınarak, belirli unsurlar da eklenmiş durumda.

HUAWEI P40 PRO'NUN EKRANI

Huawei P30 Pro'da kenarları kavisli bir ekran yer alıyor, ancak P40 Pro'daki ekranın dört kenarı da kavisli olacak. Bu uygulama köşeleri tamamen gizleyen ve ekranı yerinde tutan tamamen yeni bir çerçeve tasarımı gerektirir. Ayrıca bu çerçeve tasarımının ekranı korumada önemli bir rol oynaması bekleniyor.