Ünlü sızıntı kaynağı OnLeaks uzun zaman önce Huawei P40 Pro'nun nasıl göründüğünü ortaya koyan paylaşım yapmıştı. Şimdi ise 9TechEleven sitesi, Rodent950 ile iş birliği yaparak, telefonun tasarımını daha detaylı şekilde gösteriyor. Lafı daha fazla uzatmadan telefonun nasıl göründüğünü ortaya koyan çalışmalara, özelliklerine ve diğer detaylara birlikte bakalım.
Yeni konsept render görselleri, P40 Pro'nun CAD dosyalarına dayanıyor, ancak son sızıntılar ve söylentiler dikkate alınarak, belirli unsurlar da eklenmiş durumda.
HUAWEI P40 PRO'NUN EKRANI
Huawei P30 Pro'da kenarları kavisli bir ekran yer alıyor, ancak P40 Pro'daki ekranın dört kenarı da kavisli olacak. Bu uygulama köşeleri tamamen gizleyen ve ekranı yerinde tutan tamamen yeni bir çerçeve tasarımı gerektirir. Ayrıca bu çerçeve tasarımının ekranı korumada önemli bir rol oynaması bekleniyor.
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