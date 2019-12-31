2019 teknolojide çekişmelerin yılı oldu

Teknolojinin insan, toplum ve ekonomik alanda gittikçe merkezileşen konumu 2019'da teknolojiyi dünyada daha çok konuşulur hale getirdi.

Özellikle Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret savaşları, veri güvenliği ve finansal teknolojiler alanında yaşanan gelişmeler, teknoloji alanında önlemler almaya ve yabancı teknolojiler konusunda kısıtlamalar yapmalarına neden oldu.

HUAWEI, CASUSLUK TARTIŞMASI VE TEKNOLOJİDE ABD - ÇİN REKABETİ

2019 yılında teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeler arasında en çok konuşulanı Huawei'ye ABD tarafından uygulanan kısıtlamalardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında telekomünikasyon ekipmanlarını dış ticaret yasağı listesine eklemesinin ardından "ulusal ekonomik acil durum" ilan etmesi ile başta Google, olmak üzere pek çok teknoloji şirketi Huawei ile çalışmama kararı almıştı. İki ülke arasında görüşmelerin devam etmesi ile ABD'de Huawei'ye uygulanan kısıtlamalar kasım ayında bir kez daha askıya alınmıştı.

Kısıtlama sonrası Android uygulamalarında da mahrum kalma riski ile karşı karşıya kalan Huawei ise eylül ayında gerçekleştirdiği lansmanda HarmonyOS olarak isimlendirilen yeni işletim sistemini tanıttı. Huawei'den yapılan yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi önce Çin'de kullanılmaya başlanacak daha sonra da bütün dünyaya yaygınlaştırılacak.