Akıllı telefonlara zarar veren kötü alışkanlıklar! Bunlara dikkat edin

DÜŞÜK KALİTE VE SAHTE ŞARJ ALETİ KULLANMAK

Akıllı telefonlara en çok zarar veren alışkanlıklardan biri sahte ve yan sanayi şarj aleti kullanmaktır. Tabii ki distribütör onaylı şarj aleti markaları sahte sayılmaz ayrıca daha ucuz fiyata aynı kaliteyi sunarlar. Ancak herhangi bir telefoncuda veya markette 5 TL'ye aldığınız kablolar telefonunuza sandığınızdan çok daha fazla zarar veriyor.

Bu kabloların çoğu kısa devreye sebep olup telefonunuzu gerçek anlamda patlatabilir. Birçok insanın uyurken telefonunu başucunda şarjda bıraktığını göz önüne alırsak; telefona zarar gelmesinden ziyade size zarar gelmesi daha kötü bir olay.

Orijinal şarj aletlerinize de dikkatli bakmanız gerekiyor. Eğer kabloyu veya fişi gereğinden sert veya dikkatsiz kullanırsanız içerisindeki bakır telleri koparabilirsiniz. Bundan kaçınmak için kablonun hassas noktalarına güçlendirme takviyeleri yapabilirsiniz.