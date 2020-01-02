Yeni raporlar, 2017'de iPhone X ile gelen çentiğin 2020'de çıkacak iPhone'larda olmayabileceğini söylüyor. LetsGoDigital'in patentlere ve sızan bilgilere dayandırdığı iddiasına göre 2020'nin en üst seviye iPhone modeli, ön yüzünde herhangi bir çentiğe sahip olmayacak. Touch ID ekranın altına taşınırken Face ID işlevi tamamen kaldırılacak. Bu durumda ön kameranın nerede olacağı sorusu akla geliyor. Kamera, ekranın çerçeve bölümüne sıkıştırılabilir veya parmak izi sensörü gibi ekranın altına yerleştirilebilir.

Apple'ın Japonya'da 23 Aralık'ta yaptığı bir patent başvurusunda çentiksiz bir iPhone çizimi yer alıyor. Bu yüzden çentiksiz iPhone dedikoduları bu yüzden bir süredir konuşuluyor, ancak bu teknolojinin 2020'ye yetişeceği konusunda şüpheliyiz.

Son sızıntılara rağmen iPhone 12 serisinin bildiğimiz çentikle gelmesi şaşırtıcı olmayacak. Buna karşın modellerden biri daha küçük bir çentikle veya çentiksiz gelebilir. (Chip)