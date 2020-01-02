Samsung'un yayınladığı takvime göre Android 10 güncellemesi bu modellere 2020'nin başında gelecekti. Samsung sözünü tuttu ve Note 9 için Android 10 güncellemesi çıktı. Tabii ki Android cephesinde güncellemeler kademeli bir şekilde dağıtıldığı için tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

S10 ve Note 10 ile benzer şekilde final sürümü ilk olarak beta programındaki kullanıcılara sunuldu. En güncel beta sürümünün yüklü oluğu bir Note 9'da, Android 10 final sürümüne geçiş için 100 MB'lık bir güncelleme yeterli.

Beta programında olmayan standart kullanıcılar ise 1 – 2 GB'lık bir güncelleme ile karşı karşıya. N960FXXU4DSLB yazılım sürümü ile gelen güncelleme, Aralık 2019 güvenlik yamalarına ev sahipliği yapıyor. (Shiftdelete)