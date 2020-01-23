HarmonyOS tabletler ve bilgisayarlarda da kullanılacak

HarmonyOS, Huawei tarafından geliştirilen bir işletim sistemi ve pek çok alanda hizmet veriyor. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre HarmonyOS; akıllı telefonlar, bilgisayarlar, akıllı saatler ve otomobil sistemleri gibi pek çok alanda kullanılabilecek. Ancak şirket, bu işletim sisteminin akıllı telefonlarda kullanılmayacağını, Android işletim sistemine sadık olunacağını defalarca dile getirdi.

Görünen o ki Huawei CEO'su, HarmonyOS'la ilgili çok daha farklı düşüncelere sahip. Çünkü Zhengfei, verdiği röportajda HarmonyOS'un akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, televizyonlar ve diğer tüm ürünlerde kullanılacağını açıkladı. Üstelik Huawei CEO'suna göre Huawei, kendi işletim sistemini Çin dışı pazarlarda da kullanacak.

Huawei'nin HarmonyOS'la ilgili son açıklamaları aralık ayında, şirketin Tüketici İş Yazılımları Başkanı Wang Chenglu tarafından gelmişti. Chenglu, yaptığı açıklamalarda akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar dışındaki tüm ürünlerinde HarmonyOS kullanacaklarını açıklamıştı. Aynı açıklamada, Android'in hala ruh eşi olarak görüldüğü ve Huawei'nin ancak Android'e erişemediği durumda HarmonyOS'u kullanmaya başlayacağı da özellikle vurgulanmıştı. (Webtekno)