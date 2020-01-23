Paylaştığı görseller ve bilgilerle adından sıklıkla söz ettiren Evan Blass yine yapacağını yaptı. Ünlü sızıntı ustası P40 Pro'ya ait yeni bir render görselini yayınladı. Görseldeki cihaz ise yeni yeşil renk seçeneğine sahip.

P40 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Kısa süre önce Huawei'nin P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium adında üç farklı telefon üstünde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Telefonlar arasındaki ana ayırtedici farklardan biri arka kamera olacak. P40 Pro'da 4 ana kamera yer alırken, Premium modelinde ise 5 ana kamera bulunacak.

Premium modelinde 52 MP, 16 MP, 40 MP, 8 MP ve 3D ToF olmak üzere 5 sensör olduğu söyleniyor.

Huawei'nin P40 serisini mart ayında tanıtması bekleniyor.