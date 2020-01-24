Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTO tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM), Fulya'daki üç bin metrekarelik yeni yerleşkesinin açılışına katıldı.

Törendeki konuşmasında, BTM'nin, pek çok startupun başarısında söz sahibi olacağına olan inancını dile getiren Varank, bakanlık olarak merkezin kurulmasında aktif rol oynadıklarını söyledi.

Proje bütçesinin yüzde 75'inin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından karşılandığını bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Biz girişimciliği desteklerken, sadece bireysel girişimciye odaklanmıyor, girişimciliği bir ekosistem olarak ele alıyoruz. Çünkü bu ekosistemin gücü, kalkınma hızını doğrudan etkiliyor. Buradan hareketle, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin temel politika bileşenlerinden birini girişimcilik olarak belirledik. Türkiye girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji tabanlı işlerde, büyük bir potansiyele sahip.

Fikirlerini ekonomik değere dönüştürmeyi başarmış çalışkan girişimcilerimiz var. Hatta onların başarı hikayeleri, dış basında da sıklıkla kendine yer buluyor. Bunun yakın örneği getir.com. Getir.com, Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım aldı. Son kullanıcı açısından bir teslimat ve perakende sitesi olsa da, bu işin arka planında da teknoloji var."

Bakan Varank, sundukları desteklerle girişimcilerin yanında olduklarının ve olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.