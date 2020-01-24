Bilim insanları Tibet'teki bir buzul içinde daha önce hiç görülmemiş 28 virüs grubunun varlığını ortaya koydu. Araştırmacılar bu yeni virüslerle ilgili olarak bioRxiv veritabanında bir makale yayınladı. Bilim insanları yaptığı açıklamada, "En kötü senaryoyu ele alırsak, iklim değişikliğinden dolayı bu patojenler çevreye salınabilir. Bu virüsler hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmek gerekiyor" dedi.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Buzullardaki antik mikropların incelenmesi zor olabilir. Çünkü buzu günümüz bakterileriyle kirletmek son derece kolaydır. Bu yüzden Tibet'teki buzuldan alınan örnekte araştırmacılar yeni bir protokol izledi. Live Science'ın haberine göre Tibet'teki buzuldan 1992 ve 2015 yılında örnekler toplandı. Fakat örneklerin kirlenmemesi için özel bir önlem alınmamıştı. Bir başka deyişle buzuldan alınan örneklerin dış kısmı kirlenmişti diyebiliriz. Fakat iç kısımlar halen bozulmamıştı.

Araştırmacılar iç kısımlara ulaşmak için özel soğuk hava deposu kurdu. -5 derecede tutulan buzul örnekleri etonel ve daha sonra da suyla yıkanıp incelemeye alındı. Bu çalışmalardan sonra araştırmacılar kirlenmemiş olan iç tabakaya ulaştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda buzul örneklerinde 33 farklı virüs buldu. Bu virüslerin 28 tanesinin daha önce hiç görülmediğini belirttiler. Buzulda bu gizemli virüslerin bulunması şaşırtıcı bir durum değil. Ayrıca bu virüsler iklim tarihi ve değişiklikler hakkında bakış açısı sunuyor.

Fransız araştırmacı Chantal Abergel yaptığı açıklamada, "Dünya'daki tüm virüs çeşitliliğini örneklemekten çok uzaktayız" dedi.

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