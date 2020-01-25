Elazığ depremi sonrası tüm Türkiye seferber olurken, vatandaşlar da deprem ile ilgili gelişmeleri anbean takip ediyor. Depremin ardından sosyal medyada 'AKUT Güvendeyim' uygulaması gündeme geldi. Kullanıcılar bu uygulama hakkında konuşuyor.

AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASI NEDİR?

AKUT Güvendeyim, yakınlarınızın telefonuna tahmini konumunuz ve güvende olduğunuza dair kısa mesaj (SMS) ileten bir uygulama.

AKUT GÜVENDEYİM NASIL KULLANILIYOR?

AKUT Güvendeyim uygulaması, iPhone ve Android telefonlar için mevcut. App Store veya Google Play Store'dan AKUT Güvendeyim ismini aratıp, uygulamayı telefonunuza indirin ve yükleyin.

Uygulamayı kullanabilmek için ilk olarak ayarlar kısmına girmeniz ve en az 1 kişinin telefon numarasını kaydetmeniz gerekiyor.

Numarayı kaydettikten sonra 'Güvendeyim' butonu aktif hale geliyor. Deprem, yangın ya da farklı bir acil durumda butona bastığınız takdirde eklenen telefon numarasına tahmini konum ve güvende olduğunuza dair kısa mesaj yollanıyor.

Güvendeyim uygulamasını indirmek ve numaraları eklemek dışında internet bağlantısına ihtiyacınız yok. Güvende olduğunuza dair mesajın gidebilmesi için kısa mesaj yani SMS hakkınızın olması gerekiyor.

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