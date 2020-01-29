Sahte haberler corona virüsünden daha tehlikeli ve daha hızlı yayılıyor!

Yalan yanlış bilgilerin sosyal medyada ne kadar hızlı yayıldığını birçok kez gördük. Bunun örnekleri var. Bir yanlış bilgi kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşılabiliyor. Bu durum corona virüsü için de geçerli oldu. Twitter, Facebook ve çeşitli internet topluluklarında corona virüsü hakkında fake haber veya asıl adıyla sahte haberler çıkıyor. Uzmanlar bu tür haberlerin, komplo teorilerinin insanları paniğe soktuğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Geçtiğimiz gün IFL Science sitesinden James Felton komplo teorilerini ve iddiaları çürüten bir makale yayınladı. Bunların neler olduğuna gelin birlikte bakalım.