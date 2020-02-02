Türk Telekom'un Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında bir ilke imza atarak canlı maç yayınını Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta VR (sanal gerçeklik) gözlükleri ile spor salonunda ve maçın içindeymiş gibi izledi.

Yayın, Türk Telekom'un Huawei ile kurduğu canlı 5G test şebekesi üzerinden ve yeni nesil yayıncılık teknolojileri çözümü sunan yerli tasarım yazılım firması Garage Atlas'ın sağladığı 360 derece kamera açısıyla 4K çözünürlüğünde aktarıldı.

Maç yayınının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin gerçek anlamda ilk 5G canlı maç yayınını gerçekleştirerek eşsiz bir 5G deneyimi yaşadıklarını ifade etti.

"5G'YE EN HAZIR OPERATÖR TÜRK TELEKOM"

Önal, 5G teknolojisinin spor yayınlarında kullanımının sporseverlere yepyeni deneyim yaşatacağını belirterek, "Çok düşük gecikme ile yüksek hızda video aktarımına olanak tanıyan 5G canlı yayın teknolojisiyle tuttuğunuz takımın maçlarını artık maça gitmeden canlı olarak izlemek mümkün olacak." dedi.

Türkiye'nin ana iletişim omurgası niteliğindeki fiber altyapının 5G için de kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en ücra köşelerine kadar uzanan fiber altyapımızı son 10 yılda 10 kattan fazla artırarak 305 bin kilometre kablo ile 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğa çıkardık. Mobil baz istasyonlarımızın yarısına yakınını 5G'nin yapı taşı fiber ile altyapımıza bağladık. 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra şu an Türk Telekom'un, fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G'ye en hazır operatör konumunda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde hayatımızın birçok alanında yer alacak 5G teknolojisini TV yayıncılığı gibi farklı platformlarda da kullanacağız."