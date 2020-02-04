Siber zorbalığa karşı tedbirler

Özellikle bulut tabanlı olarak hizmet veren platformlara yönelik saldırılar düzenleyen siber zorbalar aynı zamanda, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler aracılığıyla bilgilere ulaşıyorlar. Eğer sizde bir kurban olmak istemiyorsanız uzmanların şu tavsiyelerine kulak verin:

-Her hesabınız için ayrı ayrı ve güçlü olduğundan emin olduğunuz parolalar kullanın.

-Hesaplarınızı güvende tutmak için mümkün olan hizmetlerde iki adımlı doğrulama kullanın.

-Cihazlarınızı korumak için uç nokta koruma çözümleri kullanın çünkü kullandığınız her bir cihaz, bulut hesaplarınıza açılan bir geçittir. Hangi verilerinizi bulut tabanlı platformlarda saklayıp hangilerini saklamayacağınızı sınıflandırın. En hassas bilgilerinizi saklamak için (ister kişisel ister profesyonel hayatınıza ait bilgileri içeriyor olsun) sadece buluta güvenmeyin.

-Mobil cihazların çalınması veya kaybolması çok muhtemel bir senaryo. Cihazın kendisinde hassas verilerin depolanmadığından emin olun. Eğer mümkünse bu verileri şifrelenmiş şekilde saklayın.

-Eğer yüksek derecede hassasiyeti bulunan verileri depolamak istiyorsanız (fotoğraf ve video da dâhil), cihazın buluta otomatik yedekleme yapmadığını iki defa kontrol edin.

GENÇ OYUNCUYA TUZAK

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu öne sürülen bazı fotoğraflar sosyal medyaya sızdırılmıştı. Fotoğrafların yayılmasının ardından Bekiroğlu hukuk mücadelesi başlattı. (Türkiye Gazetesi)