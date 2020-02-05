Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF) Genel Başkanı Osman İlhan, öz geçmiş (CV) hazırlama platformlarına online ortamda kişisel bilgiler verilmemesinin önemine dikkati çekerek, "Tüketiciye özellikle hizmetin fiyatı hakkında yeterli bilgiyi vermeyen, daha doğrusu bilgiyi saklayan ve otomatik olarak borçlu duruma düşüren CV bankaları, tüketicinin kişisel bilgilerine de sahip olduğundan kolaylıkla icra takibi yaparak tüketiciden fahiş fiyatlarda ödeme alıyor." dedi.

İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda tüketicilerin farkında olmadan kişisel bilgilerinin, CV hazırlama programları aracılığıyla art niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Tüketicinin herhangi bir işe başvururken CV'ye ihtiyaç duyduğunu ifade eden İlhan, bu CV'yi temin etmek için internet arama motorlarından "online" doldurma yöntemiyle faydalanan vatandaşların otomatik olarak CV bankalarına üye olduğunu anlattı.

İlhan, bilgilerin ele geçirilme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tüketici, CV temin etmek için herhangi bir arama motorundan faydalanarak CV programı bulup indiriyor. CV hazırlamak isterken tüm kişisel bilgilerini oraya aktarıyor. Kimlik numarasını, telefon numarasını, adresini oraya yazarak bütün bilgilerini paylaşmış oluyor. CV bankası da bir süre sonra tüketicimizden fahiş fiyat talep ederek, 'CV bankamıza üye oldun, şu pakete üye oldun' gibi uyarılar gönderiyor. CV bankaları, daha sonra o bedeli alabilmek adına tüketicileri icraya veriyor."

"KESİNLİKLE İŞ BAŞVURU SÜRECİNDE KİMLİK FOTOKOPİLERİ VERİLMEMELİ"

Osman İlhan, tüketicilerin, CV bankalarından hizmet alırken başka bir web sayfasına yönlendirilmesi halinde yeni açılan sayfaya üye olmamaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mümkünse ilgili belgenin bilgisayara indirilerek orada özel bilgilerin doldurulmasını öneriyorum. Güven duymadığınız, arama motorları sonucunda bulduğunuz internet sitelerindeki CV hazırlama platformlarına online ortamda kişisel bilgiler verilmemesini önemsiyorum. Çünkü böyle bir durumda tüketici, hem borçlu hem de tüketicinin özel bilgileri ikinci şahısların eline geçmiş oluyor. Maalesef ikinci şahıslar da bu bilgileri kullanarak tüketiciyi mağdur ediyor. Tüketiciye özellikle hizmetin fiyatı hakkında yeterli bilgiyi vermeyen, daha doğrusu bilgiyi saklayan ve otomatik olarak borçlu duruma düşüren CV bankaları, tüketicinin kişisel bilgilerine de sahip olduğundan kolaylıkla icra takibi yaparak tüketiciden fahiş fiyatlarda ödeme alıyor.

Tüketicilerimiz, CV için kişisel bilgilerini verirken belgenin en altına kalemle 'Ben X firmaya iş başvurusunda bulunmak için bu formu doldurdum' diye yazıp tarih eklemeli. Çünkü o firma ya da ilgili kişi, kişisel bilgileri alıp başka bir yerde kullanabilir. O sebeple iş başvurusunda bulunan kişi, CV doldurmak için bu bilgileri verdiğini beyan etmeli. Kesinlikle iş başvuru sürecinde kimlik fotokopileri verilmemeli. Tüketicinin kimlik fotokopileri başkasının eline geçtiğinde o kişinin adına GSM hattı alınarak tüketiciye mağduriyet yaşatılıyor."

Tüketicilerin e-devlet üzerinden üzerine kayıtlı abonelikleri görebildiğini hatırlatan İlhan, tüketicilerin, e-devletten mutlaka abonelik kontrolünü yaptırması ve istenmeyen bir abonelikle karşılaştığında söz konusu aboneliği derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.

Tüketicilere internet alışverişlerinde sanal kart kullanmalarını öneren İlhan, sanal kartın limitinin ise alışveriş bedeli kadar anlık olarak belirlenmesi ve alışveriş sonrası sanal kartın kapatılması gerektiğini kaydetti.