WhatsApp'ın masaüstü sürümü, pek çok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu bilgisayar başında geçiren insanlar, telefonlarıyla uğraşmamak için böyle bir yönteme başvuruyorlar. Ancak bir süre önce WhatsApp'ın masaüstü sürümünde, kullanıcıları derinden etkileyebilecek bir güvenlik açığı tespit edilmişti.

PerimeterX isimli bir siber güvenlik şirketi tarafından ortaya çıkarılan güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının WhatsApp'ın masaüstü sürümü üzerinden kullanıcıların verilerine erişmesine yol açıyordu.

AÇIK KAPATILDI

Bu güvenlik açığından etkilenen herhangi bir kullanıcının olup olmadığı şu an için bilinmiyor. Ancak PerimeterX tarafından yapılan açıklamalara göre birilerinin bu açıktan etkilenmiş olma ihtimali bir hayli yüksek. Neyse ki artık böyle bir risk söz konusu değil çünkü PerimeterX, dün yaptığı yeni bir açıklamayla söz konusu güvenlik açığının WhatsApp tarafından giderildiğini söyledi.

Siber güvenlik araştırmacıları, bu tür sorunların geçmişte yaşandığı gibi gelecekte de yaşanabileceğinden ve kullanıcıların daima kontrollü olmaları gerektiğinden bahsediyor. Üstelik siber güvenlik uzmanlarına göre kullanıcılar, WhatsApp'ın sadece masaüstü sürümünde risk altında değiller. WhatsApp'ın web sürümü de benzer risklere sahip olabilir.

Uzmanlar, bu tarz durumlardan korunabilmek için kullanıcılara bazı tavsiyeler veriyorlar. Bu tavsiyelerin ilki, kullanılan WhatsApp uygulamalarının güncel olması. Yani akıllı telefonlarınızda ve bilgisayarlarınızda kullandığınız WhatsApp uygulamasının güncel olması, bilinen güvenlik açıklarının giderilmesi anlamına geliyor. Ayrıca WhatsApp Web'i kullanıyorsanız, bu sefer de kullandığınız internet tarayıcısının güncel olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. (Webtekno)

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