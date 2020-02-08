Sosyal medya devi Twitter'a büyük şok! Bilgisayar korsanları, Twitter'ın resmi hesaplarını ele geçirdi. Twitter sözcüsü, saldırı fark edilir edilmez söz konusu hesapları kilitlediklerini, saldırının yarattığı tahribatı gidermeye çalıştıklarını duyurdu.
Sanal korsanlar, internet güvenliğinde son teknolojiyi kullanan Twitter'ın güvenlik duvarını aştı. Hesaplarının ele geçirildiğini doğrulayan Twitter, saldırıdan Messenger platformunun da etkilendiği belirtildi.
Şirket sözcüsü, saldırı fark edilir edilmez söz konusu hesapları kilitlediklerini, saldırının yarattığı tahribatı gidermeye çalıştıklarını duyurdu. Twitter Genel Müdürü Jack Dorsey'nin hesabı da ağustos ayında ele geçirilmişti.
Facebook ve Twitter insanları böyle manipüle ediyor
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