Huawei ve Turkcell, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin ve Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang'ın katılımıyla Mobil Ekosistem Stratejik İş Birliği Basın Toplantısı gerçekleştirdi.

Huawei Mobil Servisleri'nin (HMS) tanıtıldığı ve Turkcell'in kendi uygulamalarını bu platforma taşıdığını açıkladığı basın toplantısında, taraflar iş birliği anlaşması da imzaladı. Turkcell, HMS destekli Huawei telefon satış adedinin önümüzdeki dönemde 1 milyon olacağını açıkladı. Turkcell ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörü oldu.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Genel Müdürü Seth Wang açılış konuşmasında, Turkcell ile gerçekleştirilen önemli ortaklık için duyduğu mutluluğu belirterek, "Markamızın Türkiye'de 17 yıllık bir geçmişi var. İlk günden bugüne Türkiye'de teknoloji açısından yenilikçi bir gelişmeye yatırım yapmaya ve yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu nedenle, 2019'da çok sert yaptırımlara rağmen Türkiye'deki beklentilerimizi düşürmedik. HMS destekli akıllı telefonlarımızla Türk kullanıcılara ulaşma konusunda Turkcell ile güçlü bir iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesile ile Turkcell yöneticilerine değerli destekleri için teşekkür ederiz." dedi.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin ise Huawei ve küresel mobil uygulamalar ekosistemi için tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti. Yanmin, "Huawei bugün, 194 bin çalışanı ile 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirket olma özelliğine sahip. Huawei, 2019 yılında küresel olarak bazı zorluklarla karşılaştı.Huawei, bu şartlar altında yoluna devam etmeyi seçti ve bu amaçla daha yenilikçi ve güçlü bir ekosistemi hayata geçirmek üzere çalışmaya başladı. Huawei Mobil Servisleri ile hem tüketiciler hem de geliştiriciler için yeni bir mobil dünya yaratmayı amaçlıyoruz. Turkcell, birbirinden değerli uygulamalarını, Huawei Mobil Servisleri'ne entegre eden dünyanın ilk GSM operatörlerinden biri olma özelliğine sahip. Ayrıca, Huawei'nin HMS ekosisteminden karşılıklı olarak yararlanmak için iş birliği yapan ilk GSM operatörüdür." diye konuştu.

UYUM YENİ BİR ALANA TAŞINIYOR

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan yaptığı konuşmada, "Huawei ile daha önce de Türkiye'de ilklere imza atmış ve çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiştik. İki büyük marka arasındaki bu iş birliğinden dolayı son derece gururluyuz. Şimdi bu uyumu yeni bir alana taşıyoruz. Turkcell olarak birinci önceliğimiz her zaman müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun çözüm ve ürünler sunmak. Bu proje ile cep telefonu pazarında müşterilerimize daha fazla alternatif sunma imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin alışveriş yolculukları değiştiği gibi satın alma kriterlerinin de değiştiğine dikkati çeken Erkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Satış sonrası servis ağı ve yedek parça temininin önemi kullanıcı trendlerinde en önde yer alıyor. Resmi distribütörler tarafından ve yasal yollarla ithal edilmiş-üretilmiş cihazlar, garanti kapsamı vb. konular satın alımda belirleyici unsurlar haline geldi. Son yıllarda ise internet üzerindeki ürün yorumlarını da dikkate alarak ürün seçimi yapmakta olduklarını ekleyebiliriz.

İstedikleri güveni ve teknolojiyi bulan tüketiciler fiyat performans değerlendirmesiyle de tercihlerini belirliyor. Bugüne kadar örneğine rastlanmayan bu iş birliği sayesinde önümüzdeki dönemde Huawei Mobile Services (HMS) yüklü 1 milyon telefon satmayı hedefliyoruz. İş birliği çerçevesinde mağaza ve online kanallarımızdan nisan ayı başında satışa sunacağımız Huawei cep telefonlarında Turkcell'in 30'a yakın uygulamasının yer alması için HMS entegrasyonuna da başlamış durumdayız. Huawei ile yaptığımız yeni iş birliğinin sinerjisinden müşterilerimizin memnun kalacağını ümit ediyoruz."