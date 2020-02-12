Samsung Unpacked 2020 etkinliğinde Galaxy S20 serisini ve birçok yeni ürününü tanıttı. Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan seri tanıtıldıktan sonra Galaxy S10 fiyatı indirime girdi.

İndirim müjdesi Türkiye'de düzenlenen lansmanda verildi. S10e'nin yani uygun fiyatlı seçeneğin fiyatı 5299 TL'ye düştü. Galaxy S10'u almak isteyenlerin 6199 TL, S10 Plus modelini almak isteyenlerin ise 7099 TL ödemesi yeterli olacak.

Üç cihazda 8 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.73 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 9820'den güç alıyor. S10e modelinde 5.8 inç büyüklüğünde 1080×2280 piksel, S10 modelinde 6.1 inçlik 1440×3040 piksel ve S10 Plus modelinde 6.4 inçlik 1440×3040 piksel çözünürlük sunan bir ekran yer alıyor. (Shiftdelete)