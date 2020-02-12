Artık Apple'ın bir iPhone SE 2 üzerinde çalıştığına neredeyse eminiz. Geçtiğimiz gün yayınlanan bazı haberler de, iPhone 9 olarak adlandırılma ihtimali bulunan bu cihazla ilgili fiyatlandırma ve yayım tarihi söylentilerini destekledi.

Fast Company ile konuşan kaynakların söylediğine göre bir sonraki "ucuz" iPhone'un fiyatı 399 dolar olacak ve Mart ayında tanıtılacak.

Orijinal iPhone SE de 2016 yılında aynı fiyatla satışa sunulmuştu ve Apple genellikle Mart ayında bir ürün duyuru etkinliği düzenliyor. Ayrıca bu yeni bilgiler, daha önce duyulan söylentileri de destekliyor. Şu an hiçbir şey kesin olmasa da, 399 dolar fiyatı ve Mart tanıtımı iddialarına ciddi bir şekilde göz önünde bulundurabiliriz.

Chip'in haberine göre özellikler anlamında ise iPhone SE 2'nin, 4.7 inçlik ekrana sahip olacağı ve Touch ID sensörü ile beraber iPhone 8'e benzer bir görüntüyle geleceği tahmin ediliyor.

Eğer Apple bu telefonu iPhone 9 olarak adlandırmaya karar verirse, telefonlarının şu anda sahip olduğu isimlendirme stratejisine daha uygun olacaktır. Ancak geri kalan her şeyde olduğu gibi burada da kesinlik bulunmuyor.

Neyse ki kesin bilgiler için çok fazla beklememiz gerekmeyebilir. Eğer Fast Company'nin kaynakları doğruysa ve Mart etkinliği planlandıysa, Apple'ın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde haber kaynaklarını bilgilendirmesi ve davetiyeleri göndermesi beklenebilir.