Dünya dışı yaşamın var olup olmadığı hem gök bilimciler hem de insanlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bir İngiliz bilim insanı, Dünya'ya yakın olduğu için Mars'ta araştırmalar devam ederken çok uzak bir yerde de hayat olabileceğini öne sürdü. Liverpool Hope Üniversitesi'nden Monica Grady, Jüpiter'in uydusu olan Europa'da yaşam olabileceğini düşünüyor.