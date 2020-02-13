Bir bilim insanı, ahpotu andıran canlıların, Jüpiter'i uydusu Europa'nın buz kaplı yüzeyinin altında yaşayabileceğini iddia etti. Ayrıca, bu dünya dışı yaratıkların Mars'ta da yaşadığından emin olduğunu belirtti.
Dünya dışı yaşamın var olup olmadığı hem gök bilimciler hem de insanlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bir İngiliz bilim insanı, Dünya'ya yakın olduğu için Mars'ta araştırmalar devam ederken çok uzak bir yerde de hayat olabileceğini öne sürdü. Liverpool Hope Üniversitesi'nden Monica Grady, Jüpiter'in uydusu olan Europa'da yaşam olabileceğini düşünüyor.