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'in uydusunda canlılar olabilir! hakkındaki iddia şaşkına çevirdi

JÜPİTER'İN UYDUSUNDA CANLILAR OLABİLİR!
13 Şubat 2020, Perşembe Güncelleme : 13:46:00

Bir bilim insanı, ahpotu andıran canlıların, 'i uydusu 'nın buz kaplı yüzeyinin altında yaşayabileceğini iddia etti. Ayrıca, bu dünya dışı yaratıkların Mars'ta da yaşadığından emin olduğunu belirtti.

Dünya dışı yaşamın var olup olmadığı hem gök bilimciler hem de insanlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bir İngiliz bilim insanı, Dünya'ya yakın olduğu için Mars'ta araştırmalar devam ederken çok uzak bir yerde de hayat olabileceğini öne sürdü. Liverpool Hope Üniversitesi'nden Monica Grady, 'in uydusu olan 'da yaşam olabileceğini düşünüyor.

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