Çin'de ortaya çıkan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın karantina altına alınmasına neden olan koronavirüsü tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkeler bu virüsün yayılmaması için alarmda.

Apple'dan Tesla'ya birçok üretici Çin'deki fabrikalarındaki üretimi koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdururken Nokia, Facebook, Intel, Sony, Amazon, LG, AT&T, Cisco, Vivo, Ericsson, Sprint ve Nvidia gibi onlarca marka sağlık tehlikesi nedeniyle Mobil Dünya Kongresi 2020 etkinliğine katılmayacağını açıklamıştı.

Markaların aldığı karar sonrasında acil bir toplantı düzenleyen GSM Association bu yıl fuarı iptal etmeye karar verdi. Böylece 24 – 27 Şubat tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilecek olan MWC 2020 etkinliği resmen iptal edildi.

MWC hem dünyanın en büyük mobil endüstri fuarıdır hem de dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörleri, cihaz üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını, satıcıları ve içerik sahiplerini temsil eden yöneticileri bir araya getiren bir konferanstır. (Shiftdelete)