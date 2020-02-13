Her iki telefonda genel hatları itibariyle birbirlerinin kardeşi olduklarını ifade eden çizgilere sahip. Tasarım açısından cihazların birbirlerinden gerçek anlamda bir farkları olmadığı için genel bir değerlendirme yapmamız çok daha doğru olacaktır. İkiz kardeşler Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun en dikkat çeken görsel detayı, artık çentikli bir ekran tasarımına sahip olmamaları.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Samsung Galaxy S10 serisinde olduğu gibi, ekran alanının içerisine dahil edilen ön kamera hemen sol üst köşede yerini almış durumda. Delikli ekran standardını benimseyen Xiaomi, telefon görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz kulaklık için özel bir tasarım yapmış ve onu ekranın hemen üzerine, ince bir çizgi olarak yerleştirmeyi tercih etmiş.

Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun yine Samsung'un Galaxy S serisiyle özdeşleşen kıvrımlı ekran (Edge Display) standardına benzer bir ekran tasarımıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu ekran tasarımı, artık günümüzdeki neredeyse bütün Android üreticileri tarafından benimseniyor. Ekrandaki çerçeveler de bir önceki yılın amirali Xiaomi Mi 9'a kıyasla daha ince.