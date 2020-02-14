EMUI 11 alacak Huawei modelleri bir sızıntı ile birlikte ortaya çıktı. Android 11 tabanlı olarak kullanıcılarla buluşacak olan Huawei arayüzü, ilerleyen zamanda telefonlara dağıtılmaya başlanacak.

Birçok Huawei kullanıcısı EMUI 10 sürümünü beklemeye devam ediyor. Ancak firma çoktan EMUI 11 çalışmalarına başlamış durumda. Android 11 ile hazırlıklarına devam edilen arayüz, birçok Huawei modeliyle buluşacak. EMUI 11 ile birlikte Honor telefonlar için geliştirilen Magic UI 4 alacak modeller de belli oldu.

EMUI 11 ile kullanıcıların ne tür yeniliklere kavuşacağı ise henüz belirsiz. Aynı zamanda Android 11 için de elde olan bilgiler epeyce kısıtlı. Ancak Huawei, hızlı bir çalışma başlattı. Bazı marka kullanıcıları henüz Android 10'a geçiş yapmamışken Huawei, müşterileri için Android 11 hazırlıklarına girdi.

EMUI 11 alacak Huawei modelleri incelendiğinde, EMUI 10 alan modellerin aynısı olduğu görülüyor. Ancak bu listeye ilerleyen zamanlarda eklemelerin yapılabileceği de belirtiliyor. Yeni arayüzün kullanıcılarla ne zaman buluşacağı ise henüz belirsiz.

Aşağıdaki liste bir internet sitesi tarafından paylaşıldı. Modeller için resmi açıklamanın zaman içinde yapılması bekleniyor.

Huawei Mate serisi

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 RS Porsche design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei P serisi

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Nova serisi

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Tabletler

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6

Honor modelleri (Magic UI 4 and EMUI 11):

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition [EMUI 11]

Honor 9X [EMUI 11]

Honor 9X Pro [EMUI 11]

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