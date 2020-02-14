Huawei EMUI 10 güncellemesinin dağıtımına devam ediyor. Halen bu güncellemeyi tüm modeller alabilmiş değil. Bununla birlikte kısa süre önce gerçekleşen bir sızıntıda Huawei'nin EMUI 11 üstünde çalıştığı belirtildi ve EMUI 11 güncellemesini alacak telefon modellerini listeledi. İşte detaylar...
EMUI 11 alacak Huawei modelleri bir sızıntı ile birlikte ortaya çıktı. Android 11 tabanlı olarak kullanıcılarla buluşacak olan Huawei arayüzü, ilerleyen zamanda telefonlara dağıtılmaya başlanacak.
Birçok Huawei kullanıcısı EMUI 10 sürümünü beklemeye devam ediyor. Ancak firma çoktan EMUI 11 çalışmalarına başlamış durumda. Android 11 ile hazırlıklarına devam edilen arayüz, birçok Huawei modeliyle buluşacak. EMUI 11 ile birlikte Honor telefonlar için geliştirilen Magic UI 4 alacak modeller de belli oldu.
EMUI 11 ile kullanıcıların ne tür yeniliklere kavuşacağı ise henüz belirsiz. Aynı zamanda Android 11 için de elde olan bilgiler epeyce kısıtlı. Ancak Huawei, hızlı bir çalışma başlattı. Bazı marka kullanıcıları henüz Android 10'a geçiş yapmamışken Huawei, müşterileri için Android 11 hazırlıklarına girdi.
EMUI 11 alacak Huawei modelleri incelendiğinde, EMUI 10 alan modellerin aynısı olduğu görülüyor. Ancak bu listeye ilerleyen zamanlarda eklemelerin yapılabileceği de belirtiliyor. Yeni arayüzün kullanıcılarla ne zaman buluşacağı ise henüz belirsiz.
Aşağıdaki liste bir internet sitesi tarafından paylaşıldı. Modeller için resmi açıklamanın zaman içinde yapılması bekleniyor.
Huawei Mate serisi
Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 RS Porsche design
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 X (5G)
Huawei Mate 20 X (4G)
Huawei Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Huawei P serisi
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei Nova serisi
Huawei Nova 6
Huawei Nova 6 5G
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5 Pro
Huawei Nova 5Z
Huawei Nova 5i
Huawei Nova 5i Pro
Huawei Tabletler
Huawei MatePad
Huawei MediaPad M6
Honor modelleri (Magic UI 4 and EMUI 11):
Honor V30
Honor V30 Pro
Honor V20
Honor 20
Honor 20 Pro
Honor 20S
Honor 20 Youth Edition [EMUI 11]
Honor 9X [EMUI 11]
Honor 9X Pro [EMUI 11]
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