Google, popüler tarayıcısı Chrome'un son sürümünde yenilikçi teknolojileri daha erişebilir hâle getirmeye çalışıyor. İnternet devi Google; tüm bu değişiklikleri Chrome 81 sürümünde kullanıma sunacak. Android, Linux, macOS ve Windows için yayınlanan Chrome 81 betası kullanıcıların yüzünü güldürecek özelliklerle gelecek. Yeni sürüm, artırılmış gerçekliği daha iyi sunabilmek için WebXR desteği getiriyor. Böylece kullanıcılar, başka uygulamaya ihtiyaç duymadan artırılmış gerçekliğe ulaşabilecekler.

NFC DESTEĞİ GELİYOR:

Chrome, yeni gelecek olan sürümünde NFC sistemini daha kullanılabilir hâle getiriyor. Peki bu NFC teknolojisi nedir? NFC, akıllı telefonlarda mobil ödeme, akıllı kimlikler ve hızlı işlem sunan uygulamalarda sıkça karşımıza çıkan bir özellik. Giyilebilir teknoloji ekipmanlarında genellikle NFC'nin kullanım oranı fazladır. Yeni bir Web NFC sistemi geliştiren Chrome, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak.

Gelecek olan yeni sürüm, mobil cihazların yerel bir uygulama veya sistem düzeyinde yeni özelliklere ihtiyaç duymadan nesnelerle etkileşime girmesine imkân veriyor. Örneğin NFC teknolojisiyle müzede sergilenen bir eser hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Chrome 81, ayrıca güvenlik için önemli bir ilerlemeyi getirecek. Bir yandan yeni teknolojik gelişmeleri yakalamaya çalışan teknoloji devi, güvenliğin önemini de unutmadı. Tarayıcının bu yeni sürümü, HTTPS trafiğinin güvenliğini artıracak TLS 1.0 ve TLS 1.1 protokollerine sahip olacak. Chrome, önceki sürümlerinden olan 72 sürümünde bu özelliği kullanımdan kaldırmıştı fakat özellik, kullanıcıların talepleri doğrultusunda yeniden kullanıma alındı.

Son sürümün ne zaman yayınlanacağı konusunda ise net bir tarih yok. Kaynak:Webtekno