Ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüsünün şakası yok!

Reddit'te MBird161 nickli kullanıcı kısa süre önce bir konu açtı, amcası ve teyzesinin Japonya'daki yolcu gemisinde karantina altına alındığını, durumlarının ağırlaşmasıyla birlikte hastaneye kaldırıldıklarını belirtti. Yaptığı açıklama ile birlikte virüsle ilgili yeni bir tartışma başlattı.

MBird161 nickli kullanıcının açıklaması şu şekilde:

"Koronavirüsü şaka değil, şakası olduğunu da düşünmüyorum. Teyzem ve amcam Japonya'daki gemide yolculuk yapıyorlardı. 60 ve 70 yaşlarının başlarında, gayet sağlıklı insanlardı. Şimdi ikisi de Japonya'daki bir hastanede yoğun bakımda. Amcam nefes almakta zorlanıyor, teyzem ise onun belirtilerini takip ediyor. Her gün yürüyüş yapan, sigara içmeyen ve kendilerine bakan insanlar. Yaşlarından daha genç görünüyorlar, şu anda ise hayatları için savaşıyorlar. Bu konuda insanlar benim yalan söylediğimi düşünüyor, ancak neden yalan söyleyeyim ki? İşte Japonya'daki yerel haberlere bakın!"

"YALAN SÖYLÜYOR!"

MBird161'in açtığı konuya kısa süre içinde yüzlerce cevap geldi. Bazı kullanıcılar MBird161'in yalan söylediğini vurguladı ve iddiasını kanıtlaması gerektiğini yazdı. Bazıları ise MBird161'e destek çıkarken, yetkililerin de bazı gerçekleri saklamakla suçladı.

"İNSANLARI PANİĞE SEVK ETMEYİN VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARINA GÜVENİN"

Kendisini doktor olarak tanıtan bir kullanıcı, bağışıklık sisteminin zayıf olduğu kişilerde koronavirüsünün etkili olduğunu, MBird161'in teyzesi ve amcasının zayıf bağışıklık sisteminden dolayı hastalanmış olabileceklerini belirtti. Bununla birlikte virüs hakkında yetkililerden gelen resmi açıklamalara güvenilmesi gerektiğini ve kesin olmayan bilgilerle, bulgularla insanların paniğe sevk edilmemesi uyarısında bulundu.

Bu konu sosyal medya ve çeşitli internet topluluklarında da oldukça ilgi gördü. Komplo teorisyenleri virüsün laboratuvarda özel olarak üretildiğini iddia ediyor.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını durdurulamıyor. Virüsün ilk olarak ortaya çıktığı ve dünyanın gözlerinin çevrildiği Çin'de ise salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 771'e yükseldi. Çin'den sonra endişe ve korkunun adresi Japonya oldu. Japonya'da belirlenen yeni koronavirüs vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi.