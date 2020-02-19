Birçoğumuz Gmail hesabı kullanıyoruz. Gmail, en fazla kullanılan e-posta servislerinden biri olarak biliniyor. Kimi zaman adeta hayat kurtaran bu mail servisiyle ilgili çok önemli bir gelişme var. Bazılarımız bu habere fazlasıyla sevinecek. Google'ın milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler e-posta servisi Gmail kullanan herkesi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. Yarından itibaren bakın ne olacak? İşte haberin detayları!
Bu habere dikkat! Dünyanın en popüler e-posta servislerinden biri olan Gmail'i kullanan herkes için önemli bir tarih açıklandı: 20 Şubat. Peki bu tarihte ne olacak?