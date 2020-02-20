Koronavirüs maskesi için kavga ediyorlar! Kullanılmış eski maskelerle de...

Çin'de koronavirüsü salgınında (Coronavirus/COVID-19) ölenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede vaka sayısı 11 bin 864'ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576'ya yükseldi. Salgın yayılmaya devam ederken, Çin'de yaşayan bir kişinin internette paylaştıkları ise kan dondurdu.
Çin'de son 24 saatte 108'i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, Hıbey, Fucien, Şandong, Yünnan ve Şanş eyaletleri ile Şanghay kentinde ise birer can kaybı olmak üzere 114 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 394 ile 23 Ocak'tan bu yana günlük bazda tespit edilen en düşük rakam oldu. Bununla birlikte Çin'de yaşayan bazı insanların paylaşımları ise sosyal medyaya damga vurdu.