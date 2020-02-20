Koronavirüs maskesi için kavga ediyorlar! Kullanılmış eski maskelerle de...

Çin'de son 24 saatte 108'i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, Hıbey, Fucien, Şandong, Yünnan ve Şanş eyaletleri ile Şanghay kentinde ise birer can kaybı olmak üzere 114 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 394 ile 23 Ocak'tan bu yana günlük bazda tespit edilen en düşük rakam oldu. Bununla birlikte Çin'de yaşayan bazı insanların paylaşımları ise sosyal medyaya damga vurdu.