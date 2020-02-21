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hakkında tartışma başlatan iddia! erkeklerde...

KORONAVİRÜSÜ HAKKINDA TARTIŞMA BAŞLATAN İDDİA! HASTALANAN ERKEKLERDE...
21 Şubat 2020, Cuma Güncelleme : 10:55:04

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün (Coronavirus/COVID-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti. COVID-19 salgınında toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirdi. Virüsle ilgili araştırmalar sürüyor, ancak Çinli bilim insanları tarafından yayınlanan son bir araştırma raporu tartışmalara neden oldu. erkekler iyileşse bile virüsün dokularda kalıcı hasara neden olabileceği ileri sürüldü. İşte detaylar...

sitesinin Medrxiv'teki bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre COVID-19 veya koronavirüsünden etkilenen erkek hastalar iyileşse bile, kısır kalabilme olasılığına sahip.

Nanjing Tıp Fakültesi ve Suzhou Hastanesi'den, Dr. Jianqing Wang, Dr. Caibin Fan, Dr. Kai Li, Dr. Yanhong Ding ve Dr. Wei Lu'dan oluşan üroloji ekibi böbrek ve testis dokularına odaklandılar. Haberde koronavirüsünün, emzimine saldırdığı belirtiyor. Kaynak, böbrek ve testis dokularının ACE2 reseptörleri açısından zengin olduğunu söylüyor.

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