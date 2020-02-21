Koronavirüsü hakkında tartışma başlatan iddia! Hastalanan erkeklerde...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün (Coronavirus/COVID-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti. COVID-19 salgınında toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirdi. Virüsle ilgili araştırmalar sürüyor, ancak Çinli bilim insanları tarafından yayınlanan son bir araştırma raporu tartışmalara neden oldu. Hastalanan erkekler iyileşse bile virüsün dokularda kalıcı hasara neden olabileceği ileri sürüldü. İşte detaylar...
Thailand Medical News sitesinin Medrxiv'teki bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre COVID-19 veya koronavirüsünden etkilenen erkek hastalar iyileşse bile, kısır kalabilme olasılığına sahip.
Nanjing Tıp Fakültesi ve Suzhou Hastanesi'den, Dr. Jianqing Wang, Dr. Caibin Fan, Dr. Kai Li, Dr. Yanhong Ding ve Dr. Wei Lu'dan oluşan üroloji ekibi böbrek ve testis dokularına odaklandılar. Haberde koronavirüsünün, ACE2 emzimine saldırdığı belirtiyor. Kaynak, böbrek ve testis dokularının ACE2 reseptörleri açısından zengin olduğunu söylüyor.