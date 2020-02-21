Thailand Medical News sitesinin Medrxiv'teki bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre COVID-19 veya koronavirüsünden etkilenen erkek hastalar iyileşse bile, kısır kalabilme olasılığına sahip.

Nanjing Tıp Fakültesi ve Suzhou Hastanesi'den, Dr. Jianqing Wang, Dr. Caibin Fan, Dr. Kai Li, Dr. Yanhong Ding ve Dr. Wei Lu'dan oluşan üroloji ekibi böbrek ve testis dokularına odaklandılar. Haberde koronavirüsünün, ACE2 emzimine saldırdığı belirtiyor. Kaynak, böbrek ve testis dokularının ACE2 reseptörleri açısından zengin olduğunu söylüyor.