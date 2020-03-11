Apple tarafından paylaşılan yeni yönergelerle beraber "iPhone nasıl temizlenir?" sorusuna da cevap verilmeye çalışıldı. Eski Apple destek sayfalarında iPhone akıllı telefonlarını temizlerken aşındırıcı herhangi bir madde kullanılmaması gerektiği söyleniyordu. Fakat Koronavirüs için yapılan güncelleme sonrasında durum değişiklik gösterdi.