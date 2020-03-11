Türkiye'de ilk corona virüsü (Covid-19) vakası ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı yaptığı basın açıklamasında kuru öksürük ve yüksek ateş şikayeti olan bir erkek vatandaşın testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Corona virüs ile ilgili pek çok öneri mevcut. Onlardan bir tanesi de akıllı telefonlar ile ilgili. Uzmanlar telefonların virüs riskine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor. Apple'dan corona virüsü hakkında flaş bir açıklama geldi. iPhone'ların nasıl temizleneceği hakkında bir yazı paylaşıldı. İşte detaylar...
Apple tarafından paylaşılan yeni yönergelerle beraber "iPhone nasıl temizlenir?" sorusuna da cevap verilmeye çalışıldı. Eski Apple destek sayfalarında iPhone akıllı telefonlarını temizlerken aşındırıcı herhangi bir madde kullanılmaması gerektiği söyleniyordu. Fakat Koronavirüs için yapılan güncelleme sonrasında durum değişiklik gösterdi.