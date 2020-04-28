DigiTimes Research tarafından yapılan son araştırmaya göre koronavirüs salgını mobil pazarda en çok premium segmentteki ürünleri vuracak. Yani salgının maddi yansımasını en çok hisseden üreticiler Samsung ve Apple olacak.

Araştırmalar koronavirüs salgını nedeniyle akıllı telefon pazarında yüzde 15 oranında bir düşüş ön görüyor. Normal şartlarda 2020 yılında 1.15 milyar akıllı telefon sevkiyatının gerçekleşmesi bekleniyordu. Fakat yüzde 15'lik düşüş ile birlikte bu sayı 970 milyona kadar düşecek. Bu düşüşün büyük bir kısmı ise üst segment modellerde gerçekleşecek.

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Bir diğer dedikodu ise iPhone 12 modellerinin bilinçli olarak Kasım ya da Aralık ayında satışa sunulacağına yönelik. Malum Apple mevcut modellerin satışını bir süre daha devam ettirmek için böyle bir yol seçmiş olabilir. Yine de bekleyip göreceğiz. (Teknolojioku)