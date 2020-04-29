Samsung Galaxy Buds'a üç yeni özellik geldi
Samsung Galaxy Note 20 üstünde çalışmalara devam ediyor. Note 20 hakkında ortalıkta birçok söylenti var. İddialara göre yeni telefon ağustos ayı içinde tanıtılacak. Tabii ki bu durum ne kadar doğru bilinmiyor. Diğer yandan Güney Koreli teknoloji devi mevcut cihazları için yeni güncellemeler yayınladı. Samsung Galaxy Buds yeni yazılım paketiyle birlikte üç yeni özellik kazandı.
Samsung'un Galaxy Buds için yayınladığı yeni yazılım güncellemesi Galaxy Buds modellerine 3 yeni özellik getiriyor. Bu yeni özellikler; bir yandan Galaxy Buds'ların bilgisayara bağlanılmasını sağlarken diğer yandan da 'Ambient Sound' özelliğinin otomatik olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca Galaxy Buds'ın yeni yazılım güncellemesi, kulaklıklara yeni ve işlevsel bir hareket yeteneği getiriyor.
Samsung'un Galaxy Buds için hazırladığı yeni yazılım güncellemesi, Microsoft Swift Pair özelliği ile Galaxy Buds'ların Windows 10 bilgisayarlarla kolaylıkla eşleştirilmesini sağlıyor. Böylelikle tüketiciler, kablosuz kulaklıklarını bilgisayarlarına kolaylıkla eşleştirecekler ve gerek müzik dinlemek gerekse video görüşme uygulamalarını kullanabilmek için Galaxy Buds'larını kullanabilecekler.
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Samsung tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan Galaxy Buds güncellemesi, "Galaxy Wearable" isimli bir uygulama üzerinden yüklenebiliyor. (Webtekno)