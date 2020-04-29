Samsung'un Galaxy Buds için yayınladığı yeni yazılım güncellemesi Galaxy Buds modellerine 3 yeni özellik getiriyor. Bu yeni özellikler; bir yandan Galaxy Buds'ların bilgisayara bağlanılmasını sağlarken diğer yandan da 'Ambient Sound' özelliğinin otomatik olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca Galaxy Buds'ın yeni yazılım güncellemesi, kulaklıklara yeni ve işlevsel bir hareket yeteneği getiriyor.

Samsung'un Galaxy Buds için hazırladığı yeni yazılım güncellemesi, Microsoft Swift Pair özelliği ile Galaxy Buds'ların Windows 10 bilgisayarlarla kolaylıkla eşleştirilmesini sağlıyor. Böylelikle tüketiciler, kablosuz kulaklıklarını bilgisayarlarına kolaylıkla eşleştirecekler ve gerek müzik dinlemek gerekse video görüşme uygulamalarını kullanabilmek için Galaxy Buds'larını kullanabilecekler.

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Samsung tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan Galaxy Buds güncellemesi, "Galaxy Wearable" isimli bir uygulama üzerinden yüklenebiliyor. (Webtekno)