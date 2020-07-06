Windows, macOS, iOS ve Android platformlarına gelen bu tarayıcı maalesef ki fazla tutulmamıştı. Microsoft da yeni tarayıcısını ön plana çıkarmak için yeni girişimlerde bulunuyor.

Microsoft'un KB4541301, KB4541302 ve KB4559309 güncellemeleri ile Edge'i tüm bilgisayara yükleyeceği iddia edilmişti. Bugün ise iddialar doğru çıktı ve Microsoft, Edge'i otomatik olarak tüm Windows 10 PC'lere yükledi.

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Kritik güncelleme adı altında yüklenen yeni güncelleme ile internet tarayıcısının da yüklenmesi kullanıcıları pek hoşnut edecek gibi görünüyor. Güncelleme yüklendikten sonra PC yeniden başlatılıyor. Yeniden başlatılan PC açıldığında Edge'in ekranı açılıyor. Bu ekran CRTL+W veya ALT+F4 tuşları ile de kapatılmıyor. Görev yöneticisini açarak işlemi sonlandırmanız gerekiyor ya da Edge'in kurulumunu tamamlamanız gerekiyor.

Google Chrome'un tabanı ile geliştirilen bu tarayıcı, Chrome eklentilerinin büyük bir bölümünü de destekliyor.

Internet Explorer faciasından sonra Edge'le toparlayan Microsoft, ilerleyen dönemlerde Google'ın başına bela olacak gibi görünüyor. Windows 10'un yanı sıra macOS'te de oldukça stabil ve akıcı bir deneyim sunan bu tarayıcı, eğer doğru alanda geliştirirlerse geleceğin en güçlü tarayıcılarından biri olabilir. (Mynet)