NBA 2K21, PlayStation 4 için 4 Eylül 2020 tarihinde piyasaya çıkacak ve isteyen oyuncular ön sipariş verebiliyor. Ayrıca PlayStation 5 piyasaya çıktığı zaman da yeni nesil sürümü, konsolun çıkış oyunları arasında yer alacak.

NBA 2K21'de Legend Edition sürümü, yerini Kobe Bryant'ın hayatı boyu kazandığı zaferler ile spor ve basketbol üzerinde oluşturduğu efsanesini anmak amacıyla Mamba Forever Edition'a bırakıyor. Kobe daha önce NBA 2K10'un, NBA 2K17 Legend Edition'ın kapağında yer almıştı.

NBA 2K21'in yeni nesil versiyonu tepeden tırnağa yeniden yapılırken 2K, her iki konsol versiyonunu da birbirine bağlayacak olan çeşitli özellikler duyurdu. NBA 2K21, aynı konsol ailesinde kullanılmak üzere MyTEAM Cross-Progression ve paylaşımlı VC Wallet özelliğine sahip olacak (PS4'ten PS5'e). MyTEAM Cross-Progression tüm MyTEAM puanlarını, Token'ları, kartları ve ilerlemeyi NBA 2K21'in hem mevcut hem de yeni nesil arasında paylaşılmasını sağlıyor. Benzer şekilde Shared VC Wallet özelliği de kazanılan ya da satın alınan tüm VC'lerin yine NBA 2K21'in mevcut ve yeni nesil versiyonlarında ortak kullanılmasını sağlıyor. PlayStation'da Mamba Forever Edition alan her oyuncu, aynı konsol ailesinden diğer nesildeki konsolu için NBA 2K21 standart versiyonuna ek bir ücret ödemeden sahip oluyor.

NBA 2K21 NE ZAMAN ÇIKACAK?

NBA 2K21, PlayStation 4 için 4 Eylül 2020 tarihinde piyasaya çıkacak. NBA 2K21 ayrıca PlayStation 5'in çıkış oyunu olarak 2020 yılı sonlarında satışa çıkacak.